«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 заработал 658 млн евро
Источник: Daily MailКомментарии
Как сообщает Daily Mail, доходы «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне составили 581 млн фунтов (658 млн евро).
Согласно источнику, чистая прибыль составила 80,8 млн фунтов (около 99,6 млн евро).
Отмечается, что в 2018 году доход «красных дьяволов» может составить от 575 млн фунтов до 585 млн фунтов.
Напомним, в минувшем сезоне команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.
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