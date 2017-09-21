«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 заработал 658 млн евро

Как сообщает Daily Mail, доходы «Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне составили 581 млн фунтов (658 млн евро).

Согласно источнику, чистая прибыль составила 80,8 млн фунтов (около 99,6 млн евро).

Отмечается, что в 2018 году доход «красных дьяволов» может составить от 575 млн фунтов до 585 млн фунтов.

Напомним, в минувшем сезоне команда выиграла Кубок лиги, Суперкубок Англии, а также Лигу Европы.