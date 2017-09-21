Карлос Тевес: Китайский футбол даже через 50 лет не сможет достичь европейского уровня
Форвард «Шанхай Шеньхуа» и
сборной Аргентины Карлос Тевес поделился своим мнением об уровне китайского
футбола.
«В Европе и Южной Америке
в футбол учатся играть в детстве. В Китае этого нет. У них нет хорошей техники,
и футбол здесь совсем другой. Поэтому я считаю, что им не хватит даже 50 лет,
чтобы достичь европейского уровня», - цитирует Тевеса SFR Sport.
Отметим, что Тевес
благодаря зарплате в 40 миллионов евро в год в китайском клубе является самым
высокооплачиваемым футболистом мира.
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