Штруфф обыграл Фаббиано и вышел в четвертьфинал St. Petersburg Open-2017
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф во втором раунде St. Petersburg Open-2017 обыграл итальянца Томаса Фаббиано со счетом 6:1, 6:4.
В четвертьфинале немец встретится с победителем пары Жоао Соуза (Португалия) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция).
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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