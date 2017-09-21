Евгений Гомельский: Приглашение Ланге в нашу женскую сборную - ошибка
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Известный российский
специалист Евгений Гомельский прокомментировал назначение немца Олафа Ланге на
пост главного тренера женской сборной России по баскетболу.
«Считаю ошибкой приглашать в женскую сборную иностранного специалиста. У нас сейчас такой резерв, что есть надежда мы выправим ситуацию и вернемся на лидирующие позиции в Европе. Поэтому не стал бы торопиться с назначением Ланге. Есть талантливые, грамотные тренеры, которые способны были возглавить сборную», - сказал Гомельский.
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