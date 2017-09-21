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Диего Коста вернулся в «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Бывший форвард «Челси» Диего Коста перешел в «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сообщается, что договоренность о переходе уже достигнута, и «Челси» разрешил игроку отправиться в расположение «Атлетико». В ближайшее время испанский нападающий пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, что из-за конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте Коста не сыграл в нынешнем сезон ни разу. Ранее Конте сообщил 28-летнему футболисту, что не рассчитывает на него. Ранее с 2010 по 2014 год Коста уже выступал за «Атлетико» и выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.

Отметим, что выступать за «Атлетико» он сможет только в следующем году из-за того, что до января «Атлетико» запрещено регистрировать новых футболистов, а также из-за закрытия трансферного окна.

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