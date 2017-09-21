Диего Коста вернулся в «Атлетико»
Бывший форвард «Челси»
Диего Коста перешел в «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт мадридского
клуба.
Сообщается, что
договоренность о переходе уже достигнута, и «Челси» разрешил игроку отправиться
в расположение «Атлетико». В ближайшее время испанский нападающий пройдет
медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.
Напомним, что из-за
конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте Коста не сыграл в нынешнем
сезон ни разу. Ранее Конте сообщил 28-летнему футболисту, что не рассчитывает
на него. Ранее с 2010 по 2014 год Коста уже выступал за «Атлетико» и выиграл
чемпионат Испании, Лигу Европы, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.
Отметим, что выступать за «Атлетико»
он сможет только в следующем году из-за того, что до января «Атлетико»
запрещено регистрировать новых футболистов, а также из-за закрытия трансферного
окна.