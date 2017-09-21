Рифат Жемалетдинов: Тяжело было вскрыть защитников «Оренбурга»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в 1/16 финала Кубка России.

- Еще до игры тренер нам говорил, что игра будет тяжелая, что команда хорошая с опытными квалифицированными игроками. Они играют в пять защитников, как и мы. Защитники, повторюсь, опытные, очень тяжело было вскрыть их. Хорошо, что забили два гола и не пропустили. Это самое главное. Мы играли на победу, поздравляю свою команду, что выиграли и идем дальше, - сказал игрок.