Клячин и Резцова выиграли индивидуальные гонки на чемпионате России по летнему биатлону
В Чайковском на чемпионате
России по летнему биатлону состоялись индивидуальные гонки.
У мужчин победу одержал
Сергей Клячин, у женщин – Кристина Резцова.
Летний биатлон. Чемпионат России
Чайковский
Индивидуальная гонка
Мужчины
1. Сергей Клячин – 46.57,6 (1)
2. Алексей Волков + 1.04,7 (0)
3. Матвей Елисеев +1.05,1 (3)
4. Сергей Корастылев – 1.13,7 (1)
5. Дмитрий Малышко + 1.29,5 (2)
6. Антон Свотин + 1.57,2 (0)
7. Александр Бабчин + 2.21,7 (3)
8. Алексей Слепов + 2.38,8 (1)
9. Семен Сучилов + 2.39,8 (2)
10. Антон Бабиков + 2.54,1 (3)...
18. Антон Шипулин + 4.25,7 (4)
Женщины
1. Кристина Резцова – 47.17,4 (2)
2. Наталья Гербулова +9,0 (1)
3. Екатерина Юрлова-Перхт +25,3 (2)
4. Валентина Телицина +34.2 (2)
4. Виктория Сливко +34,2 (0)
6. Ольга Подчуфарова +37,7 (2)
7. Дарья Виролайнен +1.12,8 (3)
8. Екатерина Шумилова +1:46,6 (2)
9. Наталья Ушкина +1.51,5 (2)
10. Лариса Куклина +1.53,0 (3)