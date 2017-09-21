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Клячин и Резцова выиграли индивидуальные гонки на чемпионате России по летнему биатлону

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Чайковском на чемпионате России по летнему биатлону состоялись индивидуальные гонки.

У мужчин победу одержал Сергей Клячин, у женщин – Кристина Резцова.

Летний биатлон. Чемпионат России

Чайковский

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Сергей Клячин – 46.57,6 (1)

2. Алексей Волков + 1.04,7 (0)

3. Матвей Елисеев +1.05,1 (3)

4. Сергей Корастылев – 1.13,7 (1)

5. Дмитрий Малышко + 1.29,5 (2)

6. Антон Свотин + 1.57,2 (0)

7. Александр Бабчин + 2.21,7 (3)

8. Алексей Слепов + 2.38,8 (1)

9. Семен Сучилов + 2.39,8 (2)

10. Антон Бабиков + 2.54,1 (3)...

18. Антон Шипулин + 4.25,7 (4)

Женщины

1. Кристина Резцова – 47.17,4 (2)

2. Наталья Гербулова +9,0 (1)

3. Екатерина Юрлова-Перхт +25,3 (2)

4. Валентина Телицина +34.2 (2)

4. Виктория Сливко  +34,2 (0)

6. Ольга Подчуфарова +37,7 (2)

7. Дарья Виролайнен +1.12,8 (3)

8. Екатерина Шумилова +1:46,6 (2)

9. Наталья Ушкина +1.51,5 (2)

10. Лариса Куклина +1.53,0 (3)

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