Денис Кокарев: «Магнитка» не в зоне плей-офф? Сейчас это неважно
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев после поражения от «Северстали» (0:2) поделился ожиданиями от гостевой встречи с магнитогорским «Металлургом», которая пройдет в пятницу.
- У нас
боевой настрой, готовимся к серьезной игре. Это будет для нас хорошая проверка.
Думаю, получится хороший матч.
- Какие выводы сделали после поражения от «Северстали»?
- Все переварили. Конечно, небольшой неприятный осадочек остался. Есть желание реабилитироваться, прежде всего, перед самими собой. Думаю, все нормально.
- Сейчас
«Металлург» не попадает в зону плей-офф, находится на девятом месте…
- Это сейчас неважно. В таблице все очень плотно. Можно выиграть одну игру и сильно скакнуть вверх. Самое главное, чтобы организация игры была на уровне, какие-то выводы делать сейчас - преждевременно.
Матч
Место и дата
22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция