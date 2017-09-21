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Денис Кокарев: «Магнитка» не в зоне плей-офф? Сейчас это неважно

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев после поражения от «Северстали» (0:2) поделился ожиданиями от гостевой встречи с магнитогорским «Металлургом», которая пройдет в пятницу.  

- У нас боевой настрой, готовимся к серьезной игре. Это будет для нас хорошая проверка. Думаю, получится хороший матч.

- Какие выводы сделали после поражения от «Северстали»?
- Все переварили. Конечно, небольшой неприятный осадочек остался. Есть желание реабилитироваться, прежде всего, перед самими собой. Думаю, все нормально.

- Сейчас «Металлург» не попадает в зону плей-офф, находится на девятом месте…
- Это сейчас неважно. В таблице все очень плотно. Можно выиграть одну игру и сильно скакнуть вверх. Самое главное, чтобы организация игры была на уровне, какие-то выводы делать сейчас - преждевременно.

Матч

Металлург Мг - Салават Юлаев

Место и дата

22 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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