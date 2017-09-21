«Барселона» и «Бавария» ведут борьбу за хавбека сборной Германии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Шальке 04» Леон Горецка может сменить клубную прописку зимой 2018 года. Об этом сообщает Sport Bild.
Согласно источнику, за игрока сборной Германии, который помог своей команде выиграть Кубок конфедераций-2017, ведут борьбу «Барселона» и мюнхенская «Бавария».
Ранее сообщалось, что «Шальке» собирается повысить оклад футболисту, поскольку не хочет отпускать его в другой клуб.
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