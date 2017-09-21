Александр Касперович: Логинов избежал перелома, восстановление займет около двух недель

Российский биатлонист Александр Логинов упал во время индивидуальной гонки чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском. Старший тренер резервной сборной России Александр Касперович рассказал о его состоянии здоровья.

Во время гонки Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно. Спортсмен был доставлен в больницу на обследование.

«Сейчас уже можно говорить, что перелома у Саши нет, это серьезный ушиб. На восстановление понадобится около двух недель, может, чуть больше», - цитирует Касперовича ТАСС.