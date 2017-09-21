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Новичок «Ювентуса» Хеведес снова получил травму

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Немецкий защитник «Ювентуса» Бенедикт Хеведес, который перебрался в серию А минувшим летом, снова получил травму. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 29-летний футболист, который был арендован у «Шальке 04», почувствовал боль в мышце. В ближайшее время чемпион мира-2014 в составе сборной Германии пройдет медицинское обследование, по итогам которого станут известны ориентировочные сроки его возвращения в строй.

Добавим, что Хеведес вернулся к тренировкам с общей группой два дня назад после того, как восстановился от мышечной травмы. Защитник из-за повреждений пока не успел дебютировать в составе нового клуба.

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