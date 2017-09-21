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Собянин поддержал обсуждение борьбы с расизмом в преддверии ЧМ-2018

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Представители ФИФА и ООН обсудят вопрос борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе в преддверии ЧМ-2018 в России.  Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что эта инициатива поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Мы пригласим не только наших гостей из Европы, но и всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, на территории которых будет проходить турнир. Прежде чем мы начали готовить это мероприятие, я была у Сергея Семеновича Собянина, и мэром нашего города эта инициатива была поддержана. Поэтому я надеюсь на то, что Чемпионат мира у нас пройдет успешно», - цитирует Потяеву «Собеседник».

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2016 годы было выявлено 99 актов расизма и дискриминации именно с участием российских болельщиков, а так же 21 нападение по этим мотивам.

Перед началом матчей Кубка конфедерации — 2017 у многих болельщиков оказались заблокированы Fan ID, выданные Министерством связи.


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