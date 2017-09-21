Собянин поддержал обсуждение борьбы с расизмом в преддверии ЧМ-2018
Представители ФИФА и ООН обсудят вопрос
борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе в преддверии ЧМ-2018 в России. Уполномоченный
по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что эта инициатива
поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным.
«Мы пригласим не только наших гостей из
Европы, но и всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, на
территории которых будет проходить турнир. Прежде чем мы начали готовить это
мероприятие, я была у Сергея Семеновича Собянина, и мэром нашего города эта
инициатива была поддержана. Поэтому я надеюсь на то, что Чемпионат мира у нас
пройдет успешно», - цитирует Потяеву «Собеседник».
Ранее сообщалось, что с 2014 по 2016
годы было выявлено 99 актов расизма и дискриминации именно с участием
российских болельщиков, а так же 21 нападение по этим мотивам.
Перед началом матчей Кубка конфедерации
— 2017 у многих болельщиков оказались заблокированы Fan ID, выданные
Министерством связи.