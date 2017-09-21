СКА обыграл «Авангард» и обновил рекорд КХЛ по количеству побед на старте сезона

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.

Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.

Напомним, следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».

Победа над омичами стала для петербуржцев тринадцатой подряд на старте сезона. Предыдущий рекорд также принадлежал СКА. На старте сезона 2014/15 подопечные Вячеслава Быкова одержали 12 побед подряд.