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СКА обыграл «Авангард» и обновил рекорд КХЛ по количеству побед на старте сезона

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:1.

У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.

Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.

Напомним, следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».

Победа над омичами стала для петербуржцев тринадцатой подряд на старте сезона. Предыдущий рекорд также принадлежал СКА. На старте сезона 2014/15 подопечные Вячеслава Быкова одержали 12 побед подряд.

Матч

Авангард - СКА - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Эверберг (Петерссон, Анелёв), 9:42 (1:0). Калинин (Ковальчук, Херсли), 15:06 (1:1). Рундблад (Широков, Калинин), 17:35 (1:2). Херсли (Дацюк), 57:27 (1:3).

Место и дата

21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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