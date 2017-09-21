36-летний голкипер Штарке возобновил карьеру в «Баварии» в связи с травмой Нойера
Источник: BildКомментарии
36-летний вратарь Том Штарке вернулся в «Баварию».
Об этом сообщат немецкие СМИ.
Как информирует Bild, Штарке вернулся в связи с травмой Мануэля Нойера. Он ранее завершил
карьеру в конце прошлого сезона. В отсутствие Нойера основным вратарем будет
Свен Ульрайх.
Отметим, что дублерами Ульрайха будут
Штарке и еще один вратарь, 17-летний Кристиан Фрюхтль.
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