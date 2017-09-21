36-летний голкипер Штарке возобновил карьеру в «Баварии» в связи с травмой Нойера

36-летний вратарь Том Штарке вернулся в «Баварию». Об этом сообщат немецкие СМИ.

Как информирует Bild, Штарке вернулся в связи с травмой Мануэля Нойера. Он ранее завершил карьеру в конце прошлого сезона. В отсутствие Нойера основным вратарем будет Свен Ульрайх.

Отметим, что дублерами Ульрайха будут Штарке и еще один вратарь, 17-летний Кристиан Фрюхтль.