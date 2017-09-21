Директор «Нефтехимика»: У Жердева были предложения из других клубов, поэтому мы расстались

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов подтвердил информацию о расторжении контракта с нападающим Николаем Жердевым по обоюдному соглашению сторон.

- Николай большой мастер, и он хотел играть, а за нас он провел всего две игры. У него были предложения из других клубов, поэтому мы договорились о расторжении, - сказал Якупов.

По данным «БИЗНЕС Online», Жердев в ближайшие дни подпишет контракт с одним из клубов Западной конференции КХЛ.