Директор «Нефтехимика»: У Жердева были предложения из других клубов, поэтому мы расстались
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Директор «Нефтехимика» Раил Якупов подтвердил информацию о расторжении контракта с нападающим Николаем Жердевым по обоюдному соглашению сторон.
- Николай большой мастер, и он хотел играть, а за нас он провел всего две игры. У него были предложения из других клубов, поэтому мы договорились о расторжении, - сказал Якупов.
По данным «БИЗНЕС Online», Жердев в ближайшие дни подпишет контракт с одним из клубов Западной конференции КХЛ.
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