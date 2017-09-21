«Динамо СПб» – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Мевля выйдут в стартовом составе
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо».
Стартовый состав: Лодыгин, Терентьев, Мевля, Новосельцев, Анюков, Паредес, Капленко, Нобоа, Жирков, Ригони, Полоз.
Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.
Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев, Кулишев, Рогов, Цвейба, Соловьёв, Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков, Ригони, Капленко, Полоз
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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