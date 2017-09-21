Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит2 : 0ЦСКА
Футбол  Арарат0 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов0 : 0Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо СПб» – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Мевля выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка России против петербургского «Динамо».

Стартовый состав: Лодыгин, Терентьев, Мевля, Новосельцев, Анюков, Паредес, Капленко, Нобоа, Жирков, Ригони, Полоз.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Карпов, Каккоев, Богаев, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Панюков, Дзюба, Дриусси.

Напомним, матч пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Динамо СПб - Зенит

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев, Кулишев, Рогов, Цвейба, Соловьёв, Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков, Ригони, Капленко, Полоз

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Аленичев: «Енисей» показал хороший футбол на фоне сильной командыГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Ахмата». Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Итальянский журналист: Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпиономИтальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита».Геннадий Орлов: Дважды играл в питерском дерби. На Кубок обкома комсомолаКомментатор Геннадий Орлов перед матчем 1/16 финала Кубка России «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зенит» рассказал, как в бытность футболиста сам участвовал в дерби города на Неве.«Крылья Советов» – «Локомотив». ОнлайнВ матче 1/16 финала Кубка России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом».Валерий Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за Кубок РоссииВалерий Рейнгольд: «Спартак» будет бороться за Кубок РоссииБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Кубанью» (1:0)
Бокс
Андре Уорд завершил карьеру
Футбол
36-летний голкипер Штарке возобновил карьеру в «Баварии» в связи с травмой Нойера
Футбол
Диего Коста вернулся в «Атлетико»
Футбол
Карлос Тевес: Китайский футбол даже через 50 лет не сможет достичь европейского уровня
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости