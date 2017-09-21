Андре Уорд завершил карьеру
Американский боксер, бывший чемпион мира
в двух весовых категориях Андре Уорд принял решение о завершении карьеры. Об
этом на своем официальном сайте заявил сам боксер.
«Хотел бы сказать боксу – я люблю тебя.
Мы были вместе с тех пор, когда мне было 10 лет. Ты очень многому научил меня.
Я многим пожертвовал ради тебя, но ты мне дал еще больше.
От всей души хотел бы поблагодарить
всех, кто помогал мне все это время. Я решил закончить карьеру, потому что у
меня уже нет желания драться и мое тело уже не может выносить вся трудности
спорта», - заявил Уорд.
33-летний Андре Уорд победил во всех 32
боях на профессиональном ринге, в том числе 16 нокаутом. В последних двух
поединках он одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым.
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