Геннадий Орлов: Дважды играл в питерском дерби. На Кубок обкома комсомола

Комментатор Геннадий Орлов перед матчем 1/16 финала Кубка России «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зенит» рассказал, как в бытность футболиста сам участвовал в дерби города на Неве.

- Кубковый матч «Динамо» - «Зенит» оба клуба анонсируют как «ленинградское дерби». Как вам такая формулировка?

- Хороший повод вспомнить прежние времена. Мне, считаю, повезло, что поиграл в свое время и в «Зените», и в «Динамо».

- В «дерби» удалось сыграть?

- Дважды. Правда, это были матчи на Кубок обкома комсомола. Зато платили премиальные. По 100 рублей каждому участнику игры. Для того времени - большие деньги. Инженер в среднем получал 120 в месяц. Причем, нам эту сотню выдавали до матча.

- По каким соображениям?

- Чтобы не переломали друг друга. Нам так и говорили: «Ребята, вы же из одного города. Так что, не калечьте своих». Никогда и нигде больше такого не видел.

- И как закончились эти матчи с вашим участием?

- С «Зенитом» выиграли 1:0, а с «Динамо» - 3:1. Бело-голубые уже тогда были классом ниже. Но нам очень хотелось доказать, что мы не хуже. Правда, и «Зенит» переживал не лучшие времена. По итогам предыдущего сезона он должен был вылететь из высшей лиги. Однако его оставили, учитывая революционные традиции города. На дворе 1967 год стоял, 50-летие советской власти вовсю отмечалось. Вот и приняли политическое решение - Ленинград должен остаться.