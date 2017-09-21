Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит2 : 0ЦСКА
Футбол  Арарат0 : 0СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов0 : 0Локомотив
Футбол  Динамо СПб- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Лапартьен сменил Брайана Куксона на посту президента UCI

Комментарии

В Бергене (Норвегия) прошли выборы нового президента Международного Союза велосипедистов (UCI).

Основными претендентами на пост президента были действующий президент Брайан Куксон и Глава Европейского Союза велосипедистов Давид Лапартьен.

В результате голосования, с перевесом 37 голосов против 8, победу одержал Давид Лапартьен.

Давид Лапартьен был президентом Федерации велосипедного спорта Франции на протяжении 8 лет, смог модернизировать федерацию и завершить проект по созданию национального велодрома, который ждали более 50 лет. С 2013 года является Главой Европейского Союза велосипедистов, в марте этого года был переизбран вновь.

Одним из основных пунктов программы Д. Лапартьена является установление более тесных отношений UCI с национальными федерациями и оказание им максимальной поддержки в развитии велоспорта, а также усиление сотрудничества между велофедерациями разных стран.

-- Брайан Куксон многое сделал на посту президента UCI, главное, он начал проводить реформы, многие из которых давались очень непросто. И это, безусловно, заслуживает высокой оценки. Тем не менее, я приветствую избрание Давида Лапартьена на пост президента UCI и уверен, что его лидерские качества и четкое видение необходимости реформ помогут сделать велоспорт не только самым массовым, но и самым любимым видом спорта в мире, - отметил член Руководящего комитета, почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров, который бьл переизбран в новый состав Руководящего комитета UCI.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Бокс
Андре Уорд завершил карьеру
Футбол
36-летний голкипер Штарке возобновил карьеру в «Баварии» в связи с травмой Нойера
Футбол
Диего Коста вернулся в «Атлетико»
Футбол
Карлос Тевес: Китайский футбол даже через 50 лет не сможет достичь европейского уровня
все новости