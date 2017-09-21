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«Барыс» обыграл минское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Мэттью Фрэттин, Константин Пушкарев и Владимир Маркелов. У «Динамо» гол в активе Джастина Фонтэйна. «Барыс» набрал 22 очка и занимает второе место на Востоке. У «Динамо» 14 очков и десятое место на Западе.

23 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Барыс» примет московское «Динамо».

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Матч

Барыс - Динамо Мн - 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Голы:

M. Frattin (Вей, Диц), 48:19 (0:1). Пушкарёв (V. Nikulin), 51:53 (1:1). Маркелов (Маклюков, V. Nikulin), 52:33 (2:1). Фонтэйн (Хауден, Шинкевич), 56:41 (2:2). Пушкарёв (Маклюков), 59:18 (3:2).

Место и дата

21 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция


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