«Барыс» обыграл минское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Мэттью Фрэттин, Константин Пушкарев и
Владимир Маркелов. У «Динамо» гол в активе Джастина Фонтэйна. «Барыс» набрал 22
очка и занимает второе место на Востоке. У «Динамо» 14 очков и десятое место на
Западе.
23 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Барыс» примет
московское «Динамо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Барыс - Динамо Мн - 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Голы:
M. Frattin (Вей, Диц), 48:19 (0:1). Пушкарёв (V. Nikulin), 51:53 (1:1). Маркелов (Маклюков, V. Nikulin), 52:33 (2:1). Фонтэйн (Хауден, Шинкевич), 56:41 (2:2). Пушкарёв (Маклюков), 59:18 (3:2).
Место и дата
21 сентября 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция