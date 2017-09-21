«Барыс» обыграл минское «Динамо»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и минским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Барыса».

В составе победителей отличились Мэттью Фрэттин, Константин Пушкарев и Владимир Маркелов. У «Динамо» гол в активе Джастина Фонтэйна. «Барыс» набрал 22 очка и занимает второе место на Востоке. У «Динамо» 14 очков и десятое место на Западе.

23 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Барыс» примет московское «Динамо».

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