Южный проиграл Фоньини и последним из россиян завершил выступление в одиночном турнире на St.Petersburg Open-2017
Михаил Южный проиграл итальянцу Фабио Фоньини в
матче 1/8 финала St.Petersburg Open со счетом 4:6, 6:4, 4:6.
В четвертьфинале Фоньини
встретится с литовцем Ричардасом
Беранкисом, который в 1/8 финала должен был играть с Филиппом
Кольшрайбером, но немец снялся с турнира из-за болезни.
Напомним, турнир проходит
на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде
выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и
Хенри Континен.
В четвертьфинале парного
турнира Михаил Южный и Евгений Донской сыграют против Николаса Монро и Джона
Смита.
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