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Южный проиграл Фоньини и последним из россиян завершил выступление в одиночном турнире на St.Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Михаил Южный проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче 1/8 финала St.Petersburg Open со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

В четвертьфинале Фоньини встретится с литовцем Ричардасом  Беранкисом, который в 1/8 финала должен был играть с Филиппом Кольшрайбером, но немец снялся с турнира из-за болезни.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

В четвертьфинале парного турнира Михаил Южный и Евгений Донской сыграют против Николаса Монро и Джона Смита.

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