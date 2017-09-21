Южный проиграл Фоньини и последним из россиян завершил выступление в одиночном турнире на St.Petersburg Open-2017

Михаил Южный проиграл итальянцу Фабио Фоньини в матче 1/8 финала St.Petersburg Open со счетом 4:6, 6:4, 4:6.

В четвертьфинале Фоньини встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом, который в 1/8 финала должен был играть с Филиппом Кольшрайбером, но немец снялся с турнира из-за болезни.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.

В четвертьфинале парного турнира Михаил Южный и Евгений Донской сыграют против Николаса Монро и Джона Смита.