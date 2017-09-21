«Локомотив» вышел на второе место в Западной конференции, обыграв «Югру»

«Югра» дома уступила «Локомотиву» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Иван Лекомцев и Андрей Анкудинов, у гостей - Якуб Накладал, Брэндон Козун и Даниил Апальков.

Команда из Ханты-Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции, ярославцы поднялись на второе место на Западе.

23 сентября «Югра» примет СКА, а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».