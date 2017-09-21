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«Локомотив» вышел на второе место в Западной конференции, обыграв «Югру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Югра» дома уступила «Локомотиву» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Иван Лекомцев и Андрей Анкудинов, у гостей - Якуб Накладал, Брэндон Козун и Даниил Апальков.

Команда из Ханты-Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции, ярославцы поднялись на второе место на Западе.

23 сентября «Югра» примет СКА, а «Локомотив» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».

Матч

Югра - Локомотив - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы:

Накладал (Крунвалль), 5:47 (0:1). Лекомцев (Скачков), 31:13 (1:1). Козун (Крунвалль), 41:28 (1:2). Апальков (Аверин, Лугин), 48:58 (1:3). Анкудинов (Штайнох), 51:54 (2:3).

Место и дата

21 сентября 17:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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