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Дмитрий Аленичев: «Енисей» показал хороший футбол на фоне сильной команды

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Кубка России против «Ахмата». Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

— Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды премьер-лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как «Ахмат», а где-то даже его превосходили. Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с «Крыльями Советов». У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.

— Сегодня состав «Енисей» подвергся ротации, бережете силы к матчу с «Крыльями»?

— Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата, а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе, - цитирует Аленичева официальный сайт «Енисея».

У хозяев поля отличились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52-я) и Алексей Исаев (70-я). В 1/8 финала турнира команда Дмитрия Аленичева 25 октября встретится с «Луч-Энергией».  

Матч

Енисей - Ахмат - 3:0 (1:0)

Голы

Чичерин 35 (1:0). Кутьин 52 (2:0). Исаев 70 (3:0).

Место и дата

21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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