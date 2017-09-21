Дмитрий Аленичев: «Енисей» показал хороший футбол на фоне сильной команды
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после
матча 1/16 финала Кубка России против «Ахмата». Напомним, что его команда
победила со счетом 3:0.
— Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои
ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды премьер-лиги,
которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня
впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный.
Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как «Ахмат», а
где-то даже его превосходили. Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов
в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее
серьезная и важная игра с «Крыльями Советов». У нас до матча два дня, попросил
парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.
— Сегодня состав «Енисей» подвергся ротации, бережете
силы к матчу с «Крыльями»?
— Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата,
а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен
был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они
получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе, - цитирует Аленичева
официальный сайт «Енисея».
У хозяев поля отличились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52-я) и Алексей Исаев (70-я). В 1/8 финала турнира команда Дмитрия Аленичева 25 октября встретится с «Луч-Энергией».
Матч
Голы
Чичерин 35 (1:0). Кутьин 52 (2:0). Исаев 70 (3:0).
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция