«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нижегородский «Олимпиец» дома обыграл «Уфу» (1:1, 4:1 - по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Кирилл Маляров (57-я минута), у гостей - Исламнур Абдулавов (90-я).
В серии пенальти точнее оказались волжане.
На следующей стадии турнира 25 октября «Олимпиец» встретится с «Шинником», накануне разгромившим «Урал» (3:0).
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