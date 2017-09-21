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«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нижегородский «Олимпиец» дома обыграл «Уфу» (1:1, 4:1 - по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Кирилл Маляров (57-я минута), у гостей - Исламнур Абдулавов (90-я).

В серии пенальти точнее оказались волжане.

На следующей стадии турнира 25 октября «Олимпиец» встретится с «Шинником», накануне разгромившим «Урал» (3:0).

Матч

Олимпиец - Уфа - 1:1 (0:0)

Голы

Маляров 57 (1:0). Абдулавов 90 (1:1).

Место и дата

21 сентября 18:00, Северный, Онлайн-трансляция

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