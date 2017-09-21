Олег Кононов: «Енисей» не зря лидирует в ФНЛ
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился
впечатлениями после матча с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что
его команда уступила со счетом 0:3.
— Хочу поздравить «Енисей» с хорошей игрой и победой.
Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию
сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. В
первую очередь, то, что мы проиграли – это наша вина целиком и полностью, всей
команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем
скоростям, которые предложил «Енисей». Здесь много факторов, возможно, это
связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую
очередь, дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками «Ахмата».
— Насколько для вас был важен Кубок России?
— Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом,
потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было
сегодня выиграть. «Енисей» очень организованно играл и заслужил, наверное, победу,
хотя по моментам можно поспорить – мы создали немало моментов, но «Енисей»
забивал, а мы – нет, - цитирует Кононова официальный сайт «Енисея».
У хозяев поля отличились Никита Чичерин (35-я минута), Александр Кутьин (52-я) и Алексей Исаев (70-я). В 1/8 финала турнира команда Дмитрия Аленичева 25 октября встретится с «Луч-Энергией».
Матч
Голы
Чичерин 35 (1:0). Кутьин 52 (2:0). Исаев 70 (3:0).
Место и дата
21 сентября 15:00, Центральный, Онлайн-трансляция