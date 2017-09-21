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Фабио Фоньини: Кришито знаю лучше, чем Боккетти. Он даже на мою свадьбу приезжал

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о дружбе с футболистами «Зенита» и «Спартака» Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти.

– Мы пойдем на футбол (на матч Кубка России «Динамо СПб» – «Зенит» – прим.ред.). Приятно проводить время в таком отличном городе, где у меня есть друг – Доменико Кришито. 

– Вы дружите с Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти. Кого из них все-таки поддерживаете больше? 
– Кришито я знаю лучше, чем Сальваторе. Они оба играли в «Дженоа», а Доменико еще и родился в Генуе, как и я. Так что он мне ближе, он даже приезжал на мою свадьбу. А еще после игры «Зенита» с «Динамо» Кришито познакомит меня с Роберто Манчини. Он ведь раньше работал в «Интере», а это мой любимый клуб, – передает слова Фоньини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Динамо СПб» - «Зенит» пройдет 21 сентября на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Фоньини в 1/8 финала St.Petersburg Open обыграл Михаила Южного со счетом 6:4, 4:6, 6:4. 

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