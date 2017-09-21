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Zeus номинирован на Esports Industry Awads 2017 в категории «Лучший игрок года»

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Капитан состава Natus Vincere по CS:GO Даниил «Zeus» Тесленко попал в список номинантов на премию Esports Industry Awads 2017 в категории «Лучший игрок года».

На награду в этой номинации также претендуют:

• Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми (Dota 2);

• Симон «ScHwimpi» Свенссон (Heroes of the Storm);

• Амер «Miracle-» аль-Баркави (Dota 2);

• Ли «Faker» Сан Хёк (League of Legends);

• Николай «device» Ридтц (CS:GO);

• Марсело «coldzera» Давид (CS:GO);

• Сорен «Bjergsen» Бьерг (League of Legends);

• Чон «TY» Тае Янг (StarCraft II);

• Алекс «Neeb» Сандерхафт (StarCraft II).

В этом году награды будут вручены в 11 категориях. Ознакомиться с полный списком номинаций и проголосовать за номинантов можно на официальном сайте премии. 

Церемония награждения Esports Industry Awads 2017 состоится 13 ноября в Лондоне в зале The Brewery. 

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