Zeus номинирован на Esports Industry Awads 2017 в категории «Лучший игрок года»
Капитан состава Natus Vincere по CS:GO Даниил «Zeus» Тесленко попал в список номинантов на премию Esports Industry Awads 2017 в категории «Лучший игрок года».
На награду в этой номинации также претендуют:
• Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми (Dota 2);
• Симон «ScHwimpi» Свенссон (Heroes of the Storm);
• Амер «Miracle-» аль-Баркави (Dota 2);
• Ли «Faker» Сан Хёк (League of Legends);
• Николай «device» Ридтц (CS:GO);
• Марсело «coldzera» Давид (CS:GO);
• Сорен «Bjergsen» Бьерг (League of Legends);
• Чон «TY» Тае Янг (StarCraft II);
• Алекс «Neeb» Сандерхафт (StarCraft II).
В этом году награды будут вручены в 11 категориях. Ознакомиться с полный списком номинаций и проголосовать за номинантов можно на официальном сайте премии.
Церемония награждения Esports Industry Awads 2017 состоится 13 ноября в Лондоне в зале The Brewery.