«Локомотив» вылетел из Кубка России, уступив в дополнительное время «Крыльям Советов»

Юрий Семин: Мы не должны были сегодня уступать Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3 в дополнительное время.