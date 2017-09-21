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«Локомотив» вылетел из Кубка России, уступив в дополнительное время «Крыльям Советов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Крылья Советов» дома обыграли московский «Локомотив» (3:2 Д.В.) в 1/16 финала Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У хозяев поля отличился Евгений Башкиров (52-минута), у гостей - Алексей Миранчук (76-я) и Соломон Кверквелия (90-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок железнодорожников Неманья Пейчинович (84-я).

Во втором дополнительном тайме Данил Кленкин принес волжанам победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

На следующей стадии турнира 25 октября самарцы встретятся с «Рубином», накануне обыгравшим «Оренбург» (2:0).

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)

Голы

Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).

Состав

Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)

Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер

Предупреждения:

Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103

Место и дата

21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция

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