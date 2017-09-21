Полузащитник «Челси» Бакайоко попал в аварию

Хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в ДТП, передвигаясь на своем автомобиле. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, авария произошла сегодня около 15.30 по местному времени, когда Бакайоко ехал домой с тренировки. Подробности аварии неизвестны, однако издание сообщает, что футболист серьезно не пострадал. Он получил небольшие повреждения и уже отправился домой.

Также сообщается, что в результате аварии никто больше не пострадал. Напомним, что Бакайоко летом перешел в «Челси» из «Монако».