Полузащитник «Челси» Бакайоко попал в аварию
Источник: The SunКомментарии
Хавбек лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в
ДТП, передвигаясь на своем автомобиле. Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует The Sun,
авария произошла сегодня около 15.30 по местному времени, когда Бакайоко ехал
домой с тренировки. Подробности аварии неизвестны, однако издание сообщает, что
футболист серьезно не пострадал. Он получил небольшие повреждения и уже
отправился домой.
Также сообщается, что в результате аварии никто больше
не пострадал. Напомним, что Бакайоко летом перешел в «Челси» из «Монако».
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