Олег Знарок: СКА провалил первый период матча против «Авангарда», но потом поймал свою игру

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы провалили первый период. Потом поймали свою игру и довели матч до победы.

– Почему СКА давил в последние десять минут?

– Мы были лучше готовы, вот и давили, – приводит слова Знарка официальный сайт «Авангарда».

Напомним, СКА в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:1. У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.

Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».