Олег Знарок: СКА провалил первый период матча против «Авангарда», но потом поймал свою игру
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» (3:1) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
– Мы провалили первый период. Потом поймали свою игру и
довели матч до победы.
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Почему СКА давил в последние десять минут?
– Мы были лучше готовы, вот и давили, – приводит слова Знарка официальный сайт «Авангарда».
Напомним, СКА в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:1. У
хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина,
Патрика Херсли и Давида Рундблада.
Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную
таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет
шестым на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».