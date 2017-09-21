Михаил Южный: В решающие моменты Фоньини сыграл лучше меня

Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением о поражении (4:6, 6:4, 4:6) от итальянца Фабио Фоньини в матче 1/8 финала St.Petersburg Open.

- В решающие моменты Фоньини сыграл лучше меня, где-то более активно. Последние геймы тому подтверждение. В их начале были два равных розыгрыша, он их чисто выиграл. Он переиграл в эти моменты.



- Третий сет начался с брейка Фоньини. Это небольшая потеря концентрации?

- Концовка второго сета далась тяжело. Хоть была пауза, но не сумел до конца восстановиться перед третьим сетом. Невнятная игра на своей подаче решила судьба.



- Еще есть шанс выиграть турнир в паре. Насколько это почетно?

- Раз заявляемся – будем стараться играть до конца. Будем играть на победу, а там как получится.



- Кажется, если бы Фоньини попал на вас в Америке – вы бы его обыграли.

- Трудно сказать. С Америкой у Фабио была тяжелая ситуация в этом году (улыбается). Может, там было бы больше шансов, - передает слова Южного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Южный проиграл Фоньини со счетом 4:6, 6:4, 4:6. В четвертьфинале Фоньинни встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом, который в 1/8 финала должен был играть с Филиппом Кольшрайбером, но немец снялся с турнира из-за болезни.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.



