Филатов не поможет «Ладе» в ближайших матчах из-за травмы

Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит ближайшие матчи из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Никита не тренировался последние два дня. Он помещен в список травмированных. Травма не позволит ему принять участие в стартовых матчах домашней серии», - цитирует представителя пресс-службы «Р-Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Никита Филатов провел восемь матчей за «Ладу» и набрал два (1+1) очка. Он уже пропустил четыре матча из-за травмы.