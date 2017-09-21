Филатов не поможет «Ладе» в ближайших матчах из-за травмы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форвард «Лады» Никита Филатов пропустит ближайшие
матчи из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Никита не тренировался последние два дня. Он помещен в
список травмированных. Травма не позволит ему принять участие в стартовых
матчах домашней серии», - цитирует
представителя пресс-службы «Р-Спорт».
В текущем сезоне 27-летний Никита Филатов провел восемь
матчей за «Ладу» и набрал два (1+1) очка. Он уже пропустил четыре матча из-за
травмы.
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