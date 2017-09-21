Лень подпишет контракт с «Финиксом» с зарплатой 4,2 миллиона долларов
Источник: ESPNКомментарии
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лень подпишет новый контракт с «Финиксом». Об этом сообщают американские СМИ.
Как информирует ESPN, зарплата украинца составит 4,2 миллиона долларов.
Соглашение будет действовать до июня 2018 года.
Отметим, что сторонам не удалось договориться о более длительном
контракте. В прошлом сезоне 24-летний Алексей Лень в среднем набирал 8 очков,
делал 6,6 подбора и 1,3 блок-шота за матч.
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