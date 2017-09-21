«Динамо СПб» – «Зенит». Мевля получил красную карточку на 10-й минуте
Защитник «Зенита»
Миха Мевля заработал удаление в первом тайме матча Кубка России против «Динамо СПб».
Красная карточка словенцу была показана за фол последней
надежды.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.
Матч
Динамо СПб - Зенит - 2:0 (2:0)1-й тайм
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев, Кулишев, Рогов, Цвейба, Соловьёв, Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков, Ригони, Капленко, Полоз
Предупреждения:
Песегов, 32 - нет
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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