«Динамо СПб» – «Зенит». Болельщики сине-бело-голубых устроили перфоманс в честь 37-летия фанатского движения (фото)
Фанаты «Зенита»
провели перфоманс в начале первого тайма
матча Кубка России против «Динамо СПб».
Болельщики вывесили баннер с надписью «Годы уходят, страсть остается» и числом «1980». В 1980 году зародилось фанатское движение «Зенита».
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский
спорт» ведет тестовую трансляцию.
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