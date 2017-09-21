«Динамо СПб» – «Зенит». Болельщики сине-бело-голубых устроили перфоманс в честь 37-летия фанатского движения (фото)

Нижегородский «Олимпиец» дома обыграл «Уфу» (1:1, 4:1 - по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.

«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу»

«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу» Нижегородский «Олимпиец» дома обыграл «Уфу» (1:1, 4:1 - по пенальти) в 1/16 финала Кубка России.

«Зенит» выставил на матч Кубок не первый состав, но победил всех в организации матча.

«Зенит» организовал лучший в России матч Кубка. Поучиться стоит всем

«Зенит» организовал лучший в России матч Кубка. Поучиться стоит всем «Зенит» выставил на матч Кубок не первый состав, но победил всех в организации матча.

Защитник «Зенита» Миха Мевля заработал удаление в первом тайме матча Кубка России против «Динамо СПб».

«Динамо СПб» – «Зенит». Мевля получил красную карточку на 10-й минуте Защитник «Зенита» Миха Мевля заработал удаление в первом тайме матча Кубка России против «Динамо СПб».

В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Динамо СПб» сыграет «Зенитом».

«Динамо СПб» – «Зенит». Онлайн В матче 1/16 финала Кубка России по футболу «Динамо СПб» сыграет «Зенитом».