«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Араратом» в Кубке России
Московский «Арарат» дома уступил «СКА-Хабаровск» (1:2) в 1/16 финала Кубка России.
У хозяев поля отличился Виктор Земченков (48-я минута), у гостей - Максим Казанков (67-я) и Николай Калинский (79-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
На следующей стадии турнира дальневосточники 25 октября встретятся с победителем питерского дерби «Динамо» - «Зенит».
Матч
Арарат - СКА-Хабаровск - 1:2 (0:0)
Голы
Земченков 49 (1:0). Тараканов 67 (1:1 - автогол). Калинский 79 (1:2).
Состав
Арарат: Сугробов, Самошников, Тараканов, Квеквескири, Кацалапов, Хурцидзе, Ребко (Воронкин, 83), Пугин, Тобоев (Земченков, 27), Лебеденко, Павлюченко (Давидян, 82)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Гришко, Дедечко, Барбаро, Калинский, Баляйкин, Черевко, Корян (Федотов, 61), Никифоров, Казанков
Предупреждения:
Квеквескири, 48; Тараканов, 64; Самошников, 69 - нет
Место и дата
21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция