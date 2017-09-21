Андрей Скабелка: Голы СКА не вытекали из логики игры в первом периоде

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился мнением о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас получилось хорошее начало, и голы СКА не вытекали из логики первого периода. Мы неплохо двигались, создавали моменты, но эти два пропущенных гола в первом отрезке нанесли отпечаток на дальнейшую игру. Позволили СКА раскатиться, но и у нас были шансы в третьем периоде, хотели поймать на контратаке, дождаться шанса, но не получилось. Ребят могу поблагодарить, хорошая самоотдача, но этого мало. Хотелось бы ещё забивать голы, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Авангарда».

Напомним, СКА в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:1. У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.

Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».