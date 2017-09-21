Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит3 : 0ЦСКА
Футбол  Арарат1 : 2СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов3 : 2Локомотив
Футбол  Динамо СПб2 : 0Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Скабелка: Голы СКА не вытекали из логики игры в первом периоде

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился мнением о поражении от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– У нас получилось хорошее начало, и голы СКА не вытекали из логики первого периода. Мы неплохо двигались, создавали моменты, но эти два пропущенных гола в первом отрезке нанесли отпечаток на дальнейшую игру. Позволили СКА раскатиться, но и у нас были шансы в третьем периоде, хотели поймать на контратаке, дождаться шанса, но не получилось. Ребят могу поблагодарить, хорошая самоотдача, но этого мало. Хотелось бы ещё забивать голы, – приводит слова Скабелки официальный сайт «Авангарда».

Напомним, СКА в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:1. У хозяев отличился Деннис Эверберг, у гостей шайбы на счету Сергея Калинина, Патрика Херсли и Давида Рундблада.

Армейцы с 36 очками после 13 игр возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, «Авангард» с 20 баллами после 11 матчей идет шестым на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 23 сентября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Авангард» в тот же день примет «Локомотив».

Матч

Авангард - СКА - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы:

Эверберг (Петерссон, Анелёв), 9:42 (1:0). Калинин (Ковальчук, Херсли), 15:06 (1:1). Рундблад (Широков, Калинин), 17:35 (1:2). Херсли (Дацюк), 57:27 (1:3).

Место и дата

21 сентября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: СКА провалил первый период матча против «Авангарда», но потом поймал свою игруГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Чертовы дюжины Знарка. СКА установил два рекорда в КХЛЧертовы дюжины Знарка. СКА установил два рекорда в КХЛВыиграв в Омске, питерские армейцы установили сразу два рекорда в КХЛ.СКА обыграл «Авангард» и обновил рекорд КХЛ по количеству побед на старте сезонаСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» со счетом 3:1.«Авангард» - СКА. Войнов впервые с февраля сыграет после травмыТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».Андрей Скабелка: Если лишить СКА возможности много атаковать – появятся вариантыГлавный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от матча против СКА.
Футбол
Олег Кононов: «Енисей» не зря лидирует в ФНЛ
Футбол
Дмитрий Аленичев: «Енисей» показал хороший футбол на фоне сильной команды
Футбол
«Динамо СПб» – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Мевля выйдут в стартовом составе
Теннис
Южный проиграл Фоньини и последним из россиян завершил выступление в одиночном турнире на St.Petersburg Open-2017
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Андрей Скабелка
Андрей Скабелкавсе новости