Гари Спид спустя шесть лет после смерти будет введен в Зал славы английского футбола
Источник: Sky SportsКомментарии
Известный валлийский футболист и тренер Гари Спид,
который умер в 2011 году, станет членом Зала славы английского футбола. Об этом
сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky Sports,
также в Зал славы будут введены Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Билли Бондс, Чарли
Робертс, Келли Смит и Рэйчел Янки.
В 2011 году Спид, которому было 42 года, совершил
самоубийство. В Англии он выступал за «Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон» и «Шеффилд
Юнайтед». Был главным тренером сборной Уэльса.
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