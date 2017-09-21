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Гари Спид спустя шесть лет после смерти будет введен в Зал славы английского футбола

Источник:  Sky SportsКомментарии

Известный  валлийский футболист и тренер Гари Спид, который умер в 2011 году, станет членом Зала славы английского футбола. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, также в Зал славы будут введены Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Билли Бондс, Чарли Робертс, Келли Смит и Рэйчел Янки.

В 2011 году Спид, которому было 42 года, совершил самоубийство. В Англии он выступал за «Лидс», «Эвертон», «Ньюкасл», «Болтон» и «Шеффилд Юнайтед». Был главным тренером сборной Уэльса.

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