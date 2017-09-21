Роберто Манчини: «Зенит» хотел обыграть «Динамо» и дойти до финала Кубка России, но матч был омрачен судейскими ошибками
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16
финала Кубка России.
- Я благодарен своей команде за игру. Но матч был омрачен большим количеством судейских ошибок. Мы действительно хотели выиграть этот матч, пройти в Кубке России до финала. И мы отнеслись к сопернику серьезно. Но я не могу выставлять один и тот же состав в четверг, в воскресенье и в следующий четверг, – передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец
Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16
финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция