Роберто Манчини: «Зенит» хотел обыграть «Динамо» и дойти до финала Кубка России, но матч был омрачен судейскими ошибками

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Я благодарен своей команде за игру. Но матч был омрачен большим количеством судейских ошибок. Мы действительно хотели выиграть этот матч, пройти в Кубке России до финала. И мы отнеслись к сопернику серьезно. Но я не могу выставлять один и тот же состав в четверг, в воскресенье и в следующий четверг, – передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».