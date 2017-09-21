Александр Точилин: Не понимаю, о каких судейских ошибках говорит Манчини

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Мы настраивались на то, что дадим серьезный бой. Но что выиграем, даже не ожидали. Так что даже не знаю, что говорить.



Нас эмоции подвели во втором тайме, мы чуть дрогнули. Но ребята молодцы, что в итоге справились. Я просил их не отходить от своей игры, хоть силенки и покидали. Думаю, эта победа придаст им сил, чтобы могли по 90 минут с полным настроем проводить все матчи.



- Роберто Манчини сказал, что игру сломали судейские ошибки.

- Честно говоря, не знаю, про какие ошибки он говорил. Удаление - чистое, был выход один на один. Пенальти в повторе я не смотрел, но там сбивали человека на ударной позиции. Могу сказать одно: определенные внутренние претензии к судейству есть и у нас. Некоторые одинаковые моменты трактовались только в одну сторону, – передает слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».