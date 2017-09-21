Артем Кулишев: Слава Богу, что «Динамо СПб» помог пенальти

Полузащитник «Динамо» Артем Кулишев поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Ребята - молодцы, всех поздравляю. Команда просто друг за друга билась.

- Соловьев был уверен в победе «Динамо». Вы предполагали такой результат?

- Ну как... «Зенит» - топовый клуб, конечно. Мне кажется, победе способствовало желание, командный дух. Мы бились с первой до последней минуты, поэтому и победили Настраивались как на последний бой. Не думали, что мы сильнее, но футбольный бог нам помог. Считаю, что все - молодцы.



- После второго гола «Зенита» не было мысли, что они могут выиграть?

- Нет, нам нужно было просто успокоиться, взять мяч под контроль. Игра давалась. Ведя 2:0, у нас нет было мандража. Должны были навязывать свой футбол, «Зенит» давал играть. Слава богу, что помог пенальти, – передает слова Кулишева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».