Леандро Паредес: Все усложнило удалении Мевли

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.

- На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше.

- Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.

- Да-да, показалось, что было много песка.



- Как игралось с закрытой крышей?

- Не заметили никакой разницы, – передает слова Паредеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».