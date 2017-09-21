Леандро Паредес: Все усложнило удалении Мевли
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.
- На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше.
- Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше.
- Да-да, показалось, что было много песка.
- Как игралось с закрытой крышей?
- Не заметили никакой разницы, – передает слова Паредеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция