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Леандро Паредес: Все усложнило удалении Мевли

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.

- На мой взгляд, все усложнило удаление нашего игрока, потому что мы собирались играть в одну игру, а вынуждены были в другую. Я доволен, что забил, но этого не хватило, чтобы мы победили. Нужно было быть лучше, чтобы играть лучше. 

- Что скажете про поле? Показалось, оно было хуже, чем раньше
- Да-да, показалось, что было много песка. 

- Как игралось с закрытой крышей?
- Не заметили никакой разницы, – передает слова Паредеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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