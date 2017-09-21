Эмилиано Ригони: Капленко – молодой парень. Ошибка могла произойти с кем угодно
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.
- Почему у «Зенита» не получилось победить сегодня? Не ожидали, что «Динамо» сыграет так сильно?
- Нет, мы никогда так не думаем. Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм, но потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко - молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».
- Как вам поле? Показалось, что оно стало хуже
- Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.
- Как вам игралось с закрытой крышей?
- Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо, не так, как хотелось. И мы очень расстроены, – передает слова Ригони корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция