Эмилиано Ригони: Капленко – молодой парень. Ошибка могла произойти с кем угодно

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о поражении (2:3) от «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Почему у «Зенита» не получилось победить сегодня? Не ожидали, что «Динамо» сыграет так сильно?

- Нет, мы никогда так не думаем. Мы пытались показать максимум, но немного проспали первый тайм, но потом пытались вернуться в игру, забили два мяча. Но пропустили с пенальти после ошибки, но она могла произойти с кем угодно. Капленко - молодой парень, который только попал в основной состав. Но что было, то было. Теперь в выходные мы должны брать три очка в игре с «Краснодаром».

- Как вам поле? Показалось, что оно стало хуже

- Довольно ровное, но было очень много песка. Но это нас не оправдывает. Мы должны были побеждать.



- Как вам игралось с закрытой крышей?

- Нет, мы должны играть в любой ситуации. Мы играли не очень хорошо, не так, как хотелось. И мы очень расстроены, – передает слова Ригони корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».