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Иван Соловьев: Судья чуть помогал «Зениту» (видео)

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Динамо СПб» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Как только узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Читал статью, что Манчини везде выигрывал Кубки, куда бы ни приходил. Здесь «Динамо» остановило его. 

- Как бы объяснили двухминутку во втором тайме, когда «Зенит» дважды забил?
- Тяжело объяснить. Пропустили первый гол, чуть потерялись. Пока в себя приходили, второй пропустили. Потом все шло так же, как с 20-й минуты. Судья ещё чуть помогал «Зениту».

- В каких моментах?
- В первом тайме пенальти на Коротаеве. Анюков сыграл рукой. Достаточно моментов, – передает слова Соловьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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