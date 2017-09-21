Иван Соловьев: Судья чуть помогал «Зениту» (видео)
Полузащитник «Динамо СПб» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.
- Как только узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Читал статью, что Манчини везде выигрывал Кубки, куда бы ни приходил. Здесь «Динамо» остановило его.
- Как бы объяснили двухминутку во втором тайме, когда «Зенит» дважды забил?
- Тяжело объяснить. Пропустили первый гол, чуть потерялись. Пока в себя приходили, второй пропустили. Потом все шло так же, как с 20-й минуты. Судья ещё чуть помогал «Зениту».
- В каких моментах?
- В первом тайме пенальти на Коротаеве. Анюков сыграл рукой. Достаточно моментов, – передает слова Соловьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль
в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима
Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец
Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16
финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция