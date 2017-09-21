Иван Соловьев: Судья чуть помогал «Зениту» (видео)

Полузащитник «Динамо СПб» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Как только узнал, что нам попался «Зенит», сразу сказал, что мы не проиграем в основное время. Читал статью, что Манчини везде выигрывал Кубки, куда бы ни приходил. Здесь «Динамо» остановило его.

- Как бы объяснили двухминутку во втором тайме, когда «Зенит» дважды забил?

- Тяжело объяснить. Пропустили первый гол, чуть потерялись. Пока в себя приходили, второй пропустили. Потом все шло так же, как с 20-й минуты. Судья ещё чуть помогал «Зениту».



- В каких моментах?

- В первом тайме пенальти на Коротаеве. Анюков сыграл рукой. Достаточно моментов, – передает слова Соловьева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».