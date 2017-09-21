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Денис Книга: Смогли переломить «Зенит» за счет удаления. Им было тяжело играть вдесятером (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вратарь «Динамо СПб» Денис Книга поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- За счет чего смогли переломить «Зенит»?
- В первую очередь, удаление, тяжело был им играть вдесятером. Все равно «Зенит» - хорошая команда. Мы старались играть в свой футбол, как и всегда. Думаю, заслуженно выиграли матч.

- Удар Паредеса было сложно взять?
- Моя ошибка, не спорю. Просто мяч полетел чуть вверх, я подсел. Надо было просто ставить две руки. Так проблем не было.

- Как вам стадион?
- Все было на высшем уровне. Надо стремиться только сюда.

- Обратили внимание, сколько вылетело команд РФПЛ? Какие цели перед собой ставите?
- Впереди первенство ФНЛ, завтра улетаем в Сибирь. Выходных у нас нет. Сейчас главное - перестроиться и не витать в облаках, набирать очки. 

- А в Кубке на что рассчитываете?
- Будем готовиться к следующему сопернику. Каждый матч Кубка - это отдельная игра, – передает слова Книги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».

Матч

Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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