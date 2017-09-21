Денис Книга: Смогли переломить «Зенит» за счет удаления. Им было тяжело играть вдесятером (видео)

Вратарь «Динамо СПб» Денис Книга поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- За счет чего смогли переломить «Зенит»?

- В первую очередь, удаление, тяжело был им играть вдесятером. Все равно «Зенит» - хорошая команда. Мы старались играть в свой футбол, как и всегда. Думаю, заслуженно выиграли матч.

- Удар Паредеса было сложно взять?

- Моя ошибка, не спорю. Просто мяч полетел чуть вверх, я подсел. Надо было просто ставить две руки. Так проблем не было.



- Как вам стадион?

- Все было на высшем уровне. Надо стремиться только сюда.



- Обратили внимание, сколько вылетело команд РФПЛ? Какие цели перед собой ставите?

- Впереди первенство ФНЛ, завтра улетаем в Сибирь. Выходных у нас нет. Сейчас главное - перестроиться и не витать в облаках, набирать очки.



- А в Кубке на что рассчитываете?

- Будем готовиться к следующему сопернику. Каждый матч Кубка - это отдельная игра, – передает слова Книги корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».