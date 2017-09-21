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ЦСКА всухую уступил «Йокериту» и опустился на 4-е место в Западной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Йокерит» дома обыграл ЦСКА (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Мэттью Гилрой, Олли Палола, Никлас Йенсен и Джон Норман.

Армейцы опустились на 4-е место в Западной конференции, пропустив вперед «Локомотив» и «Йокерит».

25 сентября финский клуб примет «Витязь», а красно-синие в тот же день сыграют дома со «Слованом».

Матч

Йокерит - ЦСКА - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Гилрой 3:48 (1:0 - бол.). Палола (Норман, Толванен), 10:53 (2:0 - бол.). Йенсен Н. (Регин, Палола), 29:10 (3:0). Норман (Йенсен Н.), 58:00 (4:0).

Место и дата

21 сентября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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