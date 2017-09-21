ЦСКА всухую уступил «Йокериту» и опустился на 4-е место в Западной конференции

«Йокерит» дома обыграл ЦСКА (4:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Мэттью Гилрой, Олли Палола, Никлас Йенсен и Джон Норман.



Армейцы опустились на 4-е место в Западной конференции, пропустив вперед «Локомотив» и «Йокерит».

25 сентября финский клуб примет «Витязь», а красно-синие в тот же день сыграют дома со «Слованом».