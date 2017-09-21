«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Амкаром»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча
- 4:0 в пользу «Амкара».
В составе победителей отличились Станислав Прокофьев
(дважды), Михаил Сиваков, Александр Рязанцев и. В 1/8 финала «Амкар» сыграет с «Ростовом».
Кубок России
1/16 финала
Матч
Голы
Прокофьев 7 (0:1). Сиваков 63 (0:2). Рязанцев 76 (0:3). Прокофьев 83 (0:4).
Место и дата
21 сентября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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