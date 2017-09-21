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«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка России между «Факелом» и «Амкаром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча  - 4:0 в пользу «Амкара».

В составе победителей отличились Станислав Прокофьев (дважды), Михаил Сиваков, Александр Рязанцев и. В 1/8 финала «Амкар» сыграет с «Ростовом».

Кубок России

1/16 финала

Матч

Факел - Амкар - 0:4 (0:1)

Голы

Прокофьев 7 (0:1). Сиваков 63 (0:2). Рязанцев 76 (0:3). Прокофьев 83 (0:4).

Место и дата

21 сентября 19:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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