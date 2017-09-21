«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Гаджи Гаджиев: «Амкар» будет играть в полную силу каждый кубковый матч Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Факела» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.