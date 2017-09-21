«Динамо СПб» – «Зенит». На матче присутствовало 37 230 зрителей
Матч 1/16
финала Кубка России между «Динамо СПб» и «Зенитом» посетили 37 230 болельщиков.
Вместимость стадиона «Санкт-Петербург», на котором проходит
встреча, 56 196 зрителей. Билеты на матч распространял «Зенит».
Напомним, после первого тайма «Динамо СПб» обыгрывало «Зенит» со счетом 2:0 благодаря голам Артема Кулишева и Максима Барсова. «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.
Матч
Динамо СПб - Зенит - 2:2 (2:0)Дополнительное время
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция