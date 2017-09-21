Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь0 : 2Динамо Москва
Хоккей  Йокерит4 : 0ЦСКА
Футбол  Арарат1 : 2СКА-Хабаровск
Хоккей  Авангард1 : 3СКА
Футбол  Крылья Советов3 : 2Локомотив
Футбол  Динамо СПб2 : 2Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» вылетел из Кубка России, Диего Коста вернулся в «Атлетико», новый рекорд СКА. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в дополнительное время в 1/16 финала Кубка России.

2. Диего Коста покинул «Челси» и вновь стал игроком «Атлетико».

3. СКА после победы над «Авангардом» обновил рекорд КХЛ по выигрышам на старте сезона.

4. Утвержден формат Лиги наций УЕФА.

5. Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом».

Текст дня: Испытания баллистической ракеты, потерянный багаж и мемы про Ким Чен Ына


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Семин: Мы не должны были сегодня уступатьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3 в дополнительное время.Гаджи Гаджиев: «Амкар» будет играть в полную силу каждый кубковый матчГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Факела» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.Алексей Поддубский: Переломили ход игры с «Араратом» за счет характера и классаГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Араратом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России.«Динамо СПб» – «Зенит». Полоз забил первый гол за сине-бело-голубыхНападающий «Зенита» Дмитрий Полоз отличился в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо».Анчелотти на выход, «Реал» летит в пропасть. Обзор европейских чемпионатовАнчелотти на выход, «Реал» летит в пропасть. Обзор европейских чемпионатовКорреспондент «Советского спорта» – о самых громких событиях в европейских топ-чемпионатах.
Футбол
«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбол
«Уфа» вылетела из Кубка России, уступив по пенальти «Олимпийцу»
Футбол
«Динамо СПб» – «Зенит». Мевля получил красную карточку на 10-й минуте
Хоккей
«Локомотив» вышел на второе место в Западной конференции, обыграв «Югру»
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дуглас Коста
Дуглас Коставсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости