«Локомотив» вылетел из Кубка России, Диего Коста вернулся в «Атлетико», новый рекорд СКА. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. «Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» в
дополнительное время в 1/16 финала Кубка России.
2. Диего Коста покинул «Челси» и вновь стал игроком «Атлетико».
3. СКА после победы над «Авангардом» обновил рекорд
КХЛ по выигрышам на старте сезона.
4. Утвержден формат Лиги наций УЕФА.
5. Карим Бензема продлил контракт с мадридским «Реалом».
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