Виктор «TaZ» Войтас: Мы снова вернемся в борьбу за первые места

Игрок Virtus.pro Виктор «TaZ» Войтас в интервью порталу организации рассказал о настрое команды и поддержке фанатов.



«Я думаю, что все комментарии насчет команды и наших проблем немного преувеличены. Есть моменты, которые нужно менять, но остаются вещи, которые мы все-таки делаем правильно. Это просто вопрос концентрации и исправления недостатков. Конечно, мы команда с множеством ресурсов, поэтому часто экспериментируем и что-то меняем.



Из-за этого, даже когда выигрываем турниры, мы стараемся добиться еще большего: готовим дополнительные тактики, пытаемся быть на шаг впереди всех. Часто это не идет нам на пользу — вместо того, чтобы вырваться вперед, мы терпим неудачу. Потом мы поднимаемся вновь и снова занимаем наше место — в топе. Я не думаю, что мы будем буткемпить в ближайшее время. Сомневаюсь, что это необходимо: уже подготовили много хороших тактик, многое в нашей команде идет на лад. Так что мы сейчас занимаемся в основном изменением мелких вещей, которые стоит обсуждать внутри команды, а не в интервью. Мы просто играем в Counter-Strike и практикуемся. Это все, что нам нужно.

Мы получаем разные сообщения: и хейтерские, и позитивные. В позитивных люди стараются нас подбодрить и мотивировать играть лучше, добиться успеха на будущих ивентах. Это вполне нормально — мы ведь публичные персоны, мы постоянно в соцсетях, у нас есть инстаграмы, твиттеры, фейсбуки. Я всегда верю в светлое будущее, особенно для нашей команды. Я последним начну говорить о проблеме, я последним скажу о необходимости что-то менять. И я считаю, что мы не в лучшем положении.



Нам нужно собраться, нужно поговорить, необходимо быть открытыми в поисках решения проблемы — и у нас все получится. Я верю, что этот состав, который мы собрали 4 года назад, и есть причина того, что мы до сих здесь и до сих пор вместе. Это первый раз, когда люди по-настоящему в шоке: «Боже мой, они так долго и так плохо играют, правда?!»



Мы просто очень талантливы. Другие составы, другие игроки почти не изменились. Почти все время это просто одни и те же люди. Я думаю, это вопрос небольшого изменения некоторых вещей, так что мы снова вернемся в борьбу за первые места».





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